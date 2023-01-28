В Кремле пытаются создать условия для стратегической операции в Луганской области в течение следующих шести месяцев.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Укринформ.

Инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что президент России Владимир Путин стремится перехватить инициативу на поле боя и готовит новое наступление, которое может начаться уже в феврале или марте. По словам российских чиновников, говоривших на условиях анонимности, Путин верит, что такое наступление позволит России выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на последние неудачи.

«Это согласуется с текущей оценкой и прогнозом ISW о том, что в целях возобновления инициативы кремль готовится провести решительную стратегическую операцию, вероятнее всего в Луганской области, в течение следующих шести месяцев. Ранее ISW указывал, что такой операцией может быть либо большое наступление в Луганской области, либо российская оборонная операция по разгрому украинского контрнаступления», — говорится в отчете.

Отмечается, что недавние ограниченные российские атаки в Запорожской области, вероятнее всего, преследуют цель отвлечь украинские силы от Луганского направления.

В ISW указывают на передислокацию части российской 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область, что также может свидетельствовать о планировании российского наступления именно там, хотя и не исключают его проведения в районе Угледара Донецкой области.

При этом в ISW считают самой низкой вероятность российского наступления с белорусской территории.

«Новое наступление вряд ли будет из Беларуси на север Украины. По-прежнему нет признаков того, что российские войска формируют ударные группировки в Беларуси. Они обычно используют белорусскую инфраструктуру и учебный потенциал для тренировочных ротаций своих подразделений», — отмечается в отчете и добавляется, что и российские милблогеры все чаще называют идею повторной атаки на Киев с информационной операцией.