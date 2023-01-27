Российский диктатор Владимир Путин нацелен вести войну против Украины много лет и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ.

Об этом со ссылкой на ряд источников в России и США пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, даже Владимир Путин не может отрицать слабости российской армии после того, как его войска потеряли более половины территории, захваченной в начале полномасштабного вторжения в Украину. Постоянные неудачи заставили многих в кремле «реалистично относиться к своим амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением».

При этом Владимир Путин, по словам источников, по-прежнему убежден, что превосходящие силы и готовность россии принять самые большие со времен Второй мировой войны потери, позволят ей «победить, несмотря на прежние неудачи».

Источники утверждают, что Россия возобновит наступление уже в феврале-марте. Их слова подтверждают предупреждение Украины и союзников.

Как говорят собеседники агентства, Владимир Путин считает, что у него нет альтернативы, кроме победы в «экзистенциальном конфликте» с США и их союзниками. Кроме того, весной в России может начаться новая волна мобилизации.

— Путин разочарован тем, как обстоят дела, но он не готов отказаться от своих целей. Это просто означает, что путь будет длиннее, кровавым и хуже для всех, – говорит основатель политической консалтинговой компании R.Politik Татьяна Станова.

Россия хочет продемонстрировать способность вернуть инициативу на поле боя. Таким образом, РФ хочет нажать на Украину и союзников, чтобы заключить перемирие и оставить под своим контролем оккупированные территории. Однако даже люди, близкие к Кремлю, признают, что это безнадежно ввиду требования Украины о выводе российских войск.

Напомним, украинская разведка сообщила, что Российская Федерация планирует на весну и начало лета новое большое наступление в Украине.