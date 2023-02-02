До 7 лет тюрьмы могут получить организаторы пьяных вечеринок в столице, которые унижали девушек, а затем выкладывали видео в соцсети.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

1 февраля следователи полиции Киевской области вместе с оперативниками криминальной полиции НПУ и прокурорами столичной области провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.

«Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Телеграмм-канале и Инстаграм. В ходе обысков у злоумышленников изъяли вещи для создания порноконтента, мобильных телефонов, наличных», — написал он.

Два организатора беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Обоим уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины по изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. Санкция настоящей статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую же их судьбу решит суд.

Напомним, СБУ разоблачила руководство департамента миграционной полиции на масштабных схемах крыширования проституции в Киеве и других регионах страны.