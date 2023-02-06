Российские оккупанты днем в воскресенье и в ночь на понедельник совершили обстрел из артиллерии по Очаковской громаде.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Вчера, 5 февраля, в 12:01 и 16:04 и сегодня ночью, 6 февраля, в 04:12 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады, - сообщил он.

По его словам, в результате обстрела пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской громады.