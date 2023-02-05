В течение ночи 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.

Враг нанес удары по общине в 00:53, 01:05, 01:10, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Военные РФ ударили по Очакову также 4 февраля в 10:33 и 13:15. Пострадавших нет.

Также вчера в 19:15 враг обстрелял из артиллерийской системы Куцурубскую общину. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как известно, журналисты «Схем» идентифицировали предводителей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков на Николаевщине, от которых по подсчетам. около 50 человек.

Напомним, николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов , пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.

Ранее сообщалось: утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы . Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева .

В результате обстрела Очакова повреждены около 50 объектов . В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.

Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и из РСЗО . Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.