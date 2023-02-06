Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватил пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте.

«Это страшное событие зафиксировано Генеральной прокуратурой Украины. Как сообщают правоохранители, обстрел, отобравший детскую жизнь, произошел 2 февраля. Всего в Херсонской области с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей. Рашистов обязательно будут судить за убийство наших маленьких ангелочков!», — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты днем в воскресенье и в ночь на понедельник совершили обстрел из артиллерии по Очаковской общине.