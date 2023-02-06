В понедельник, 6 февраля, трое гражданских подорвались на неизвестном объекте на дороге в Изюмском районе.

Об этом сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Трое гражданских ехали на мотоцикле по одной из дорог. Транспорт наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.

«Все получили травмы, степень которых устанавливается. На месте работают специалисты», — говорится в сообщении.

Генерал напомнил, что передвигаться по некоторым участкам области все еще опасно, потому что они находились под оккупацией.

«Выбирая маршруты, двигайтесь по тем дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами», — напомнил генерал.

Напомним, осенью в Николаевской области 19-летний и 12-летний ребята получили ранения в результате взрыва мины.