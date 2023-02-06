В понедельник, 6 февраля, трое гражданских подорвались на неизвестном объекте на дороге в Изюмском районе.
Об этом сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Трое гражданских ехали на мотоцикле по одной из дорог. Транспорт наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.
«Все получили травмы, степень которых устанавливается. На месте работают специалисты», — говорится в сообщении.
Генерал напомнил, что передвигаться по некоторым участкам области все еще опасно, потому что они находились под оккупацией.
«Выбирая маршруты, двигайтесь по тем дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами», — напомнил генерал.
Напомним, осенью в Николаевской области 19-летний и 12-летний ребята получили ранения в результате взрыва мины.
В понедельник, 6 февраля, трое гражданских подорвались на неизвестном объекте на дороге в Изюмском районе.
Об этом сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Трое гражданских ехали на мотоцикле по одной из дорог. Транспорт наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.
«Все получили травмы, степень которых устанавливается. На месте работают специалисты», — говорится в сообщении.
Генерал напомнил, что передвигаться по некоторым участкам области все еще опасно, потому что они находились под оккупацией.
«Выбирая маршруты, двигайтесь по тем дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами», — напомнил генерал.
Напомним, осенью в Николаевской области 19-летний и 12-летний ребята получили ранения в результате взрыва мины.