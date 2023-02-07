Во вторник, 7 февраля, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Первомайске, на озере Фрегат, под лед провалилась девушка.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Шестнадцатилетняя Кристина шла по закрытому водоему и на расстоянии около 15 метров от берега провалилась под лед.

Александр Журавленко, местный житель, который в это время гулял по берегу вдоль озера с внучкой, услышал призывы девушки о помощи. Человек, не колеблясь, бросился на спасение.

«Добравшись до нее, Александр также провалился под лед, но не потерял мужества. Находясь в ледяной воде, он подхватил девушку и потащил к берегу. Почти добравшись до суши, спасителю и Кристине подали руки другие прохожие, ставшие свидетелями происшествия. Они помогли обоим окончательно выбраться на берег», — говорится в сообщении.

Девушку госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом легкое переохлаждение, где она проходит обследование и медики оказывают ей всю необходимую помощь. Александр Журавленко счастлив, что оказался рядом и смог спасти юную жизнь, добавили в ГСЧС.

«Гордимся поступком настоящего мужчины и напоминаем жителям нашего края о том, что вода не прощает ошибок, а прогулки по неустойчивым ледяным водоемам опасны, особенно если лед тонкий», — отмечают спасатели.

Напомним, испанский снайпер, рискуя жизнью, спас троих собратьев на южном фронте.