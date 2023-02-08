В Украине разоблачили «черного археолога», незаконно торговавшего культурными ценностями ІІІ века.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, археолог откопал древности в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области. Как отмечают специалисты Национального музея Украины, речь идет о находке ІІІ века.

Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море.

После этого археолог выставил находку на продажу в интернет-аукционе.

Данное сокровище имеет особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. В связи с чем присвоение находки является незаконным поступком.

«В соответствии с действующим законодательством Украины, предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства «археолога» были изъяты клады III века:

пояса готов;

787 монет;

наконечники от стрел;

фрагменты старинных украшений на 450 предметов;

Напомним, прокуратура обратилась с иском в суд о возвращении в государственную собственность памятника археологии. Курган расположен в Березовском сельском совете Первомайского района, на земельном участке стоимостью 21 миллион гривен.