Прокуратура обратилась с иском в суд о возвращении в государственную собственность памятника археологии. Курган расположен в Березовском сельском совете Первомайского района , на земельном участке стоимостью 21 миллион гривен.

Об этом сообщила прокуратура Николаевской области.

Курган незаконно передали в частную собственность во время разделения на паи местных земель на территории Березковского сельского совета Первомайского района. Как выяснилось, курган является археологическим объектом культурного наследия.

— Кривоозерским районным судом открыто производство по иску Первомайской окружной прокуратуры о возвращении государству памятника археологии местного значения – кургана, являющегося погребальным сооружением, времени бронзы и раннего железа ІІІ тыс. лет до н.э. – И тысячи лет н.э., и земельного участка, на который он расположен, стоимостью около 21 миллиона гривен, – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что территория памятки не была выделена в государственном акте на право частной собственности на землю, а охранные обязательства по ней не определялись.

— Учитывая, что сохранение археологических памятников задачи не отдельных людей, а всего общества, поскольку они являются невоспроизводимым источником информации о зарождении и развитии цивилизации, а уполномоченные на защиту интересов государства в этой сфере органы бездействуют, прокурор обратился в суд за защитой памяти. археологии, – рассказали в областной прокуратуре.

Украинское законодательство предусматривает, что памятники археологии могут находиться только в государственной собственности. В настоящее время судебное разбирательство дела продолжается, окончательное решение еще не принято.

Напомним, что Вознесенская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении в собственность государства кургана, расположенного на земельном участке стоимостью 14 миллионов гривен.