В Николаевской области Служба безопасности задержала организатора преступной схемы нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

По данным следствия, преступную схему организовали жители Николаевской и Одесской областей, предлагавшие потенциальным призывникам уехать за пределы нашего государства.

Стоимость «услуг» за поддельные документы составила около 6 тысяч евро. За эти деньги злоумышленники обещали предоставить все необходимые документы для беспрепятственного пересечения государственной границы.

В течение нескольких месяцев, участники схемы снабжали своих клиентов поддельными документами, в том числе свидетельствами о рождении несовершеннолетних детей.

Так, в ходе следственно-оперативных действий правоохранители на «горячем» задержали одного из организаторов преступной схемы.

Во время проведения обысков по местам жительства и регистрации злоумышленника выявлены и изъяты денежные средства, материалы для изготовления поддельных документов, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.

В настоящее время фигурант задержан и сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к преступной схеме.

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области совместно с СУ Нацполиции в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, жительница Николаева за 6 тысяч евро делала фальшивые свидетельства о рождении несуществующих детей, чтобы помочь призывникам уехать за границу.