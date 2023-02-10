Россияне попали в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Из-за чего наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых областях.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

— Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы «Укрэнерго» принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения. Атака продолжается, оставайтесь в укрытиях, берегите себя, —говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска в очередной раз нанесли удары по Очаковской общине Николаевской области.