Около 10.30 10 февраля российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области. 7 человек получили ранения в результате утреннего удара.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек», — написал он.

По словам главы ОВА, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Также в Харькове в результате российских атак без электроэнергии остаются около 150 тысяч абонентов. Сейчас в городе постепенно восстанавливают электропитание водоканала и тепловых сетей, сообщил в эфире телемарафон глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«У нас около 150 тысяч абонентов без электроэнергии. Возобновляем питание водоканала и тепловых сетей, частично восстанавливаем теплоснабжение и водоснабжение», - сказал он.

Кроме того, около 4 утра по критической инфраструктуре Харьковщине нанесли 12 ракетных ударов в течение 12 минут. Пострадали объекты в Харьковском и Чугуевском районах, а также в самом Харькове.

Ранее сообщалось, что россияне попали в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Из-за чего наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых областях.