Во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр» пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Об этом сообщают главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

— 11 февраля в 10:18 двумя российскими крылатыми ракетами «Калибр» совершено пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего указанная воздушная цель снова зашла в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Сейчас ведется ее сопровождение и мероприятия по уничтожению, – рассказал Валерий Залужный.

Он отметил, что ракета была запущена из акватории Черного моря.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии « УП » отметил, что Воздушные силы имели возможность сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Он добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове.

Напомним, что около 10.30 10 февраля российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области. 7 человек получили ранения в результате утреннего удара.