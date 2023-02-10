Водитель бригады «Николаевоблэнерго», автомобиль которой вечером 9 февраля взорвался на мини в Снегиревском районе во время восстановления электроснабжения, погиб в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Сердце не выдержало... С болью и скорбью сообщаем, что Невечер Вадим Николаевич, пострадавший вчера в результате подрыва бригадного автомобиля облэнерго, умер в больнице в ночь на 10 февраля. Сочувствуем близким и родным Вадима Николаевича! Скучаем вместе с вами.

Благодарны нашим потребителям за слова поддержки после вчерашнего сообщения о случившемся», — говорится в сообщении.

Публикуем номер карты жены погибшего для тех, кто хочет и может финансово поддержать семью в их горе: 5168755460458710 — Неужин Оксана Владимировна.

Напомним, взрыв прогремел, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Остальные отделались контузией и незначительными травмами.