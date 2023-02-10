Народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ и уроженцу Николаева Олегу Волошину сообщено о подозрении в госизмене.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что в последние годы народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы РФ и вел подрывную деятельность против Украины.

— Его слова искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах. По мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм взрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, способствовавшей достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства. Этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, —говорится в сообщении ДБР.

Кроме того, депутату сообщено о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года. Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся 7 обысков по местам жительства лиц, связанных с депутатом.

Напомним, что сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который предал военную присягу на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.