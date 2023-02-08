Сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, предавшему военной присяге на верность украинскому народу и перешедшему на сторону врага.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

По данным следствия, во время временной оккупации территории АР Крым и воинской части в Севастополе офицер перешел на сторону врага и продолжил проходить военную службу в составе Военно-морских сил Российской Федерации.

Известно, что предатель отказался исполнять обязанности по несению военной службы в Вооруженных Силах Украины и проходит службу в составе Черноморского флота РФ в должности заместителя командира крупного десантного корабля «Новочеркасск».

С 24 февраля большой десантный корабль Новочеркасск находится на боевом дежурстве в Черном море и принимает непосредственное участие в вооруженной агрессии против Украины.

В частности, этот десантный корабль блокирует морские порты и подходы к ним (территориальное море и внутренние водные пути), чем препятствует выходу судов торгового флота для экспорта сельхозпродукции и способствует глобальному международному продовольственному кризису.

Предателю заочно сообщено о подозрении по фактам государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Приказом Министра обороны Украины изменник и дезертир лишен офицерского звания.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Документирование преступления осуществляли сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона города Одесса.

Напомним, Служба безопасности Украины в Николаевской области 1 февраля возбудила уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны на территории Очакова и Кинбурнского полуострова вооруженными силами Российской Федерации, в том числе «казачьей» бригадой «Дон».