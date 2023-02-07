Служба безопасности Украины в Николаевской области 1 февраля возбудила уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны на территории Очакова и Кинбурнского полуострова вооруженными силами Российской Федерации, в том числе «казачьей» бригадой «Дон».

Об этом сообщает Радио Свобода.

Производство было зарегистрировано после выхода расследования «Схем», в котором журналисты поименно идентифицировали предводителей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», удерживающих Кинбурнский полуостров и одноименную косу, откуда ведут регулярные обстрелы Очакова в Николаевской области. Из-за этих обстрелов, по подсчетам местных властей, погибли уже около 50 человек.

О начале официального расследования «Схемам» сообщила прессслужба Николаевской областной прокуратуры в ответ на информационный запрос, а также спикер ведомства Валерия Власова.

Всего, как отмечается в письме, с начала полномасштабного вторжения РФ правоохранители открыли 80 уголовных дел по статье о военных преступлениях (ч. 1 и 2 ст. 438 УК), совершенных на территории Очаковской ОТГ и Кинбурнского полуострова.

«При расследовании указанных уголовных производств принимаются меры по установлению всех подразделений армии Российской Федерации и их состава, причастных к оккупации Кинбурнского полуострова и обстрелам Очакова», — говорится в ответе прессслужбы.

Ранее журналисты «Схем» идентифицировали предводителей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», удерживающих Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков Николаевской области. Идентифицировать военных удалось среди прочего благодаря сюжетам российских пропагандистских медиа, в которых некоторые из оккупантов полуострова рассказывают, как обстреливают Очаков из разного оружия и стремятся уничтожить город-курорт «с пятого по первый этаж».