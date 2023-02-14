Нацгвардейцы поразили «Перуном» российский Су-25 под Бахмутом.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.

3 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с расстояния двух километров поразила «Грач» одной ракетой.

В 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы «отработали» вражеский самолет Су-25, наносящий удары по украинским позициям и населенным пунктам.

В результате боевой работы расчета с ПЗРК «Перун» вражеский самолет был обезврежен.

— Ребята поразили цель первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна, — отметил командир дивизиона Партизан.

Сообщается, что российскую «сушку» обезвредил гвардиец срочной службы старший солдат Максим Балута, в начале войны 6 марта сбивший первый вражеский самолет на Харьковщине.

Напомним, 7 февраля в небе над Бахмутом Донецкой области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25.