Нацгвардейцы поразили «Перуном» российский Су-25 под Бахмутом.
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.
3 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с расстояния двух километров поразила «Грач» одной ракетой.
В 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы «отработали» вражеский самолет Су-25, наносящий удары по украинским позициям и населенным пунктам.
В результате боевой работы расчета с ПЗРК «Перун» вражеский самолет был обезврежен.
— Ребята поразили цель первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна, — отметил командир дивизиона Партизан.
Сообщается, что российскую «сушку» обезвредил гвардиец срочной службы старший солдат Максим Балута, в начале войны 6 марта сбивший первый вражеский самолет на Харьковщине.
Напомним, 7 февраля в небе над Бахмутом Донецкой области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25.
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Нацгвардейцы поразили «Перуном» российский Су-25 под Бахмутом.
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.
3 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с расстояния двух километров поразила «Грач» одной ракетой.
В 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы «отработали» вражеский самолет Су-25, наносящий удары по украинским позициям и населенным пунктам.
В результате боевой работы расчета с ПЗРК «Перун» вражеский самолет был обезврежен.
— Ребята поразили цель первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна, — отметил командир дивизиона Партизан.
Сообщается, что российскую «сушку» обезвредил гвардиец срочной службы старший солдат Максим Балута, в начале войны 6 марта сбивший первый вражеский самолет на Харьковщине.
Напомним, 7 февраля в небе над Бахмутом Донецкой области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25.