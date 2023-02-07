В небе над Бахмутом Донецкой области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сбили российский штурмовой самолет Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

«Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна», — отметили в ГНСУ.