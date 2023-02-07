По всей России начались проверки и ремонт бомбоубежищ согласно приказу кремля «модернизировать инфраструктуру времен СССР».

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

— Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и гражданские министерства, – рассказал один из российских чиновников.

Официально в России не объявлялось о национальной кампании по модернизации бомбоубежищ, но, по словам собеседников издания, она длится уже несколько месяцев. Проверки и ремонт начались после вторжения в Украину в феврале 2022 года и продлятся в 2023 году.

В частности, власти Краснодарского края потратят на ремонт бомбоубежищ в этом году более 6 миллионов рублей, Нижнего Новгорода – 50 миллионов рублей, Рязани – 1 миллион рублей.

Высокопоставленное должностное лицо администрации одного из дальневосточных регионов России подтвердило изданию, что существуют директива из Москвы по модернизации бомбоубежищ: «Из Москвы было приказано провести эти работы повсеместно — осмотр и ремонт».

Издание отмечает, что большинство бомбоубежищ в РФ оказались в аварийном состоянии или были заброшены после распада СССР.

— Они (бомбоубежища – прим.) после распада Советского Союза были никому не нужны. Но теперь из-за ситуации на передовой кремль приказал во всем разобраться, – сказал чиновник в одном из западных регионов РФ.

Напомним, по наблюдению аналитиков ISW, Путин, чтобы усилить поддержку россиянами войны против Украины и продолжить мобилизацию, пытается сделать из вторжения вторую «Большую отечественную».

Ранее сообщалось, что жителей нескольких московских домов попросили освободить парковочные места от автомобилей и личных вещей, поскольку их будут оборудовать под бомбоубежища.