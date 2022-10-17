Жителей нескольких московских домов попросили освободить парковочные места от автомобилей и личных вещей, поскольку их будут оборудовать под бомбоубежища.

Об этом пишет российское издание «Важные истории».

Так, на дверях домов московского ТОЖ «Атом» появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к приему в укрытие. В объявлении заявляется, что такое решение было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.

Людей призвали освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, поскольку его будут делать «соответствующим прямому назначению объекта гражданской обороны».

Житель одного из домов ТОЖ «Кутузовский 23» рассказал, что главу их общества вызвали в полицию, где сообщили о распоряжении по проверке всех бомбоубежищ. По словам другого собеседника, глава ТВЖ в домовом чате сообщил, что на парковку отвезут аптечки, обогреватели и нары.

Как указывает издание, подготовка укрытий на случай обстрелов началась еще весной. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 27 апреля во время совещания по вопросам безопасности в Южном федеральном округе поручил регионам юга привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние. Кроме того, он призвал обеспечить функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе чрезвычайной ситуации.

Напомним, народный депутат Артем Черноморов обратился в Министерство развития общин и территорий Украины, чтобы помочь Вознесенску в проведении капитального ремонта в бомбоубежище .