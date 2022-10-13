Народный депутат Артем Чорноморов обратился в Министерство развития громад и территорий Украины, чтобы помочь Вознесенску в проведении капитального ремонта в бомбоубежище.

Об этом народный депутат сообщил в Telegram.

Артем Черноморов отметил, что в настоящее время в Вознесенске необходимо выполнить капитальный ремонт бомбоубежища и провести реконструкцию системы снабжения кислородом. Однако для реализации проектов необходимо решить некоторые вопросы.

— Представители местных властей рассказали об определенных проблемах в реализации этих проектов. Они возникли из-за того, что сейчас нет возможности пользоваться единой государственной электронной системой в сфере строительства, что является обязательным требованием законодательства для проведения строительных работ. Такие обстоятельства ставят в тупик местные власти и подвергают опасности жителей города Вознесенска, — отметил он.

В этой связи народный депутат обратился к главе Министерства развития громад и территорий Украины Алексею Чернышеву с просьбой посодействовать решению проблемы и разблокировать возможность строить и капитально ремонтировать такие важные для жизнеобеспечения объекты.

- В частности, попросил восстановить доступ к реестру в городе Вознесенск, а именно функцию регистрации сообщения на начало строительных работ и получение сертификата готовности объекта к эксплуатации после завершения работ, - добавил он.

Напомним, что народный депутат Украины Артем Чорноморов поздравил украинских учителей с их профессиональным праздником – Днем учителя.