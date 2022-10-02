Народный депутат Украины Артем Черноморов поздравил украинских учителей с их профессиональным праздником – Днем учителя.

Приветствие он опубликовал опубликовал в своем Telegram-канале .

— Учитель – это не только о том, как научить читать, считать и знать важные исторические даты или где находится та или другая страна, чем она живет и как функционирует все вокруг. Учитель – это и о любви к окружающим и своей стране.

Сегодня учителя обучают не в привычных классах. Многие защищают наше право на получение украинского образования с реальной историей Украины, не только на образовательном фронте, но и с оружием в руках. Многие школы остаются только онлайн, потому что физически разрушены.

Многие дети, уехавшие за границу одновременно учатся и в иностранных школах, и в наших, украинских. И именно украинские учителя остаются самой крепкой силой, связывающей с Украиной.

С праздником, уважаемые учителя! Спасибо, что даете знания на все препятствия, которые принесла война, – написал народный депутат.