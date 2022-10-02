Народный депутат Украины Артем Черноморов поздравил украинских защитников с Днем территориальной обороны Украины.

Приветствие он опубликовал опубликовал в своем Telegram-канале.

— «Моя хата с краю – первым врага встречаю». Это изречение с казацких времен лучше всего передает сущность территориальной обороны. Когда кто-то садился в автомобиле узнав о том, что Россия начала полномасштабное наступление, были такие ребята, которые начали искать оружие для защиты родного Дома.

Хорошо помню, как буквально из колес, выстраивались наши силы терробороны. Как ночью лично сопровождал оружие для наших защитников добровольцев, не побоявшихся вступить в силы обороны. Это не восхваление, это воспоминания о самом малом, что мог сделать с учетом обстоятельств. Тогда требовались быстрые решения, которые показали свой результат, когда мы отстояли нашу Вознесенщину.

Для меня ТРО, это личное уважение. Потому что одно дело, когда ты кадровый военный, а совсем другое – в считанные часы принять решение стать в ряды Вооруженных сил Украины против второй армии мира.

Благодарю всех ребят, которые не колеблясь, даже не имея оружия, вышли на защиту своей земли. Горжусь каждым из Вас, желаю нам всем Победы и помню о каждом и каждом, кто отдал за нашу свободу самое ценное – жизнь. С праздником, бойцы ТРО! – поздравил защитников народный депутат.