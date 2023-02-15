Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в Николаеве. Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области.

Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству из-за запретной соцсети «Вконтакте», сообщает пресс-центр СБУ.

По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре.

Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.

Разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

Установлено, что фигурант был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов.

По данным следствия, он находился на постоянной связи с блоггером, проживающим в России и работающим на ФСБ.

Именно через него он передавал разведданные русским захватчикам.

Для этого создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их «связному» через анонимные мессенджеры.

Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с представителем страны-агрессора.

В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Николаевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры.

Напомним, СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.

Также в Николаевской области Служба безопасности задержала организатора преступной схемы нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.