Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в Николаеве. Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области.
Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству из-за запретной соцсети «Вконтакте», сообщает пресс-центр СБУ.
По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.
В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре.
Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.
Разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.
Установлено, что фигурант был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения.
В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов.
По данным следствия, он находился на постоянной связи с блоггером, проживающим в России и работающим на ФСБ.
Именно через него он передавал разведданные русским захватчикам.
Для этого создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их «связному» через анонимные мессенджеры.
Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с представителем страны-агрессора.
В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Николаевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры.
Напомним, СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Также в Николаевской области Служба безопасности задержала организатора преступной схемы нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
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Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в Николаеве. Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области.
Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству из-за запретной соцсети «Вконтакте», сообщает пресс-центр СБУ.
По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.
В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре.
Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.
Разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.
Установлено, что фигурант был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения.
В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов.
По данным следствия, он находился на постоянной связи с блоггером, проживающим в России и работающим на ФСБ.
Именно через него он передавал разведданные русским захватчикам.
Для этого создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их «связному» через анонимные мессенджеры.
Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с представителем страны-агрессора.
В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Николаевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры.
Напомним, СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Также в Николаевской области Служба безопасности задержала организатора преступной схемы нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.