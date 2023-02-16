В английском городе Маргейт повредили новое граффити уличного художника Бэнкси, которое он изобразил перед Днем всех влюбленных.

Об этом пишет «УП. Жизнь».

Накануне Бенкси в своем Instagram подтвердил, что рисунок женщины с подбитым глазом и выбитым зубом, толкающей мужчину в морозилку, принадлежит ему.

В День святого Валентина художник решил обратить внимание на тему домашнего насилия.

Работа, которую Бенкси подписал «Туш ко дню святого Валентина», появилась в приморском городке Маргейт в ночь на воскресенье.

Однако уже во вторник, как раз в праздник, старую морозильную камеру, ставшую частью рисунка Бэнкси, убрали.

Художник Пит Браун стал очевидцем этого момента.

«Подъехал городской грузовик и забрал морозильную камеру», — рассказал он CNN.

Представители местных властей сообщили, что граффити появилось на стене частной собственности, а морозильная камера лежала прямо на улице, в общественном пространстве. Ее убрали из соображений безопасности, несмотря на то, что она стала частью арт-объекта.

«Морозилка сейчас находится на хранении и будет возвращена, когда станет безопасной для населения», - сообщили представители власти и пообещали связаться с владельцем недвижимости для обсуждения вариантов сохранения работы Бенкси.

Также, судя по постам в соцсетях, изображение женщины представители власти покрыли стеклянным экраном — очевидно, чтобы защитить работу.

Ранее британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муравьев в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.