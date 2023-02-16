В английском городе Маргейт повредили новое граффити уличного художника Бэнкси, которое он изобразил перед Днем всех влюбленных.
Об этом пишет «УП. Жизнь».
Накануне Бенкси в своем Instagram подтвердил, что рисунок женщины с подбитым глазом и выбитым зубом, толкающей мужчину в морозилку, принадлежит ему.
В День святого Валентина художник решил обратить внимание на тему домашнего насилия.
Работа, которую Бенкси подписал «Туш ко дню святого Валентина», появилась в приморском городке Маргейт в ночь на воскресенье.
Однако уже во вторник, как раз в праздник, старую морозильную камеру, ставшую частью рисунка Бэнкси, убрали.
Художник Пит Браун стал очевидцем этого момента.
«Подъехал городской грузовик и забрал морозильную камеру», — рассказал он CNN.
Представители местных властей сообщили, что граффити появилось на стене частной собственности, а морозильная камера лежала прямо на улице, в общественном пространстве. Ее убрали из соображений безопасности, несмотря на то, что она стала частью арт-объекта.
«Морозилка сейчас находится на хранении и будет возвращена, когда станет безопасной для населения», - сообщили представители власти и пообещали связаться с владельцем недвижимости для обсуждения вариантов сохранения работы Бенкси.
Также, судя по постам в соцсетях, изображение женщины представители власти покрыли стеклянным экраном — очевидно, чтобы защитить работу.
Ранее британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муравьев в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.
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В английском городе Маргейт повредили новое граффити уличного художника Бэнкси, которое он изобразил перед Днем всех влюбленных.
Об этом пишет «УП. Жизнь».
Накануне Бенкси в своем Instagram подтвердил, что рисунок женщины с подбитым глазом и выбитым зубом, толкающей мужчину в морозилку, принадлежит ему.
В День святого Валентина художник решил обратить внимание на тему домашнего насилия.
Работа, которую Бенкси подписал «Туш ко дню святого Валентина», появилась в приморском городке Маргейт в ночь на воскресенье.
Однако уже во вторник, как раз в праздник, старую морозильную камеру, ставшую частью рисунка Бэнкси, убрали.
Художник Пит Браун стал очевидцем этого момента.
«Подъехал городской грузовик и забрал морозильную камеру», — рассказал он CNN.
Представители местных властей сообщили, что граффити появилось на стене частной собственности, а морозильная камера лежала прямо на улице, в общественном пространстве. Ее убрали из соображений безопасности, несмотря на то, что она стала частью арт-объекта.
«Морозилка сейчас находится на хранении и будет возвращена, когда станет безопасной для населения», - сообщили представители власти и пообещали связаться с владельцем недвижимости для обсуждения вариантов сохранения работы Бенкси.
Также, судя по постам в соцсетях, изображение женщины представители власти покрыли стеклянным экраном — очевидно, чтобы защитить работу.
Ранее британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муравьев в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.