Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Об этом сообщает The Art newspaper.

Предположение о том, что анонимный художник находится в охваченной войной Украине, появились после того, как на прошлой неделе в Бородянке были замечены три работы, подобные по стилю его произведений.

На одном из настенных рисунков изображен мужчина, похожий на российского президента Владимира Путина, которого парень бросает на пол во время матча с дзюдо. Ведь известно, что у Путина «черный пояс» в этом виде спорта.

На другой работе изображены двое детей, которые используют металлическую ловушку для танков в качестве качелей, а на третьей фреске, нарисованной в руинах разбомбленного здания, изображена гимнастка, которая выполняет стойку на руках.

Сейчас Бэнкси подтвердил авторство этих, а также четырех работ.

Среди них женщина в халате и бигуди в противогазе и с огнетушителем, бородатый мужчина, принимающий ванну; и еще одно произведение, в которое Бенкси, похоже, включил существующее граффити с изображением пениса, превратив его в ядерную боеголовку на кузове бронированного грузовика.

Новые работы – первые публичные муралы Бенкси более чем за год, хотя это не первый случай, когда его рисунки связаны с Украиной.

Чуть раньше ританский художник Бенкси подтвердил авторство граффити, которое появилось в городе Бородянка Киевской области.

Ранее художник стрит-арта Бенкси разрисовал свою ванну, потому что в условиях карантина не рекомендуется выходить на улицу.