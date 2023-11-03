У Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.

Про це повідомило видання «CBS Miami».

Чоловік був єдиною людиною на борту одномоторного літака Cessna Skyhawk 172M, коли, за його словами, він упав о 4-й годині ранку біля узбережжя.

Літак був зареєстрований у льотній школі Гомстеда. Згідно з відстеженням рейсів, літак залишив місце біля озера Окічобі і попрямував на південь, перш ніж зіткнувся з проблемою недалеко від шосе I-75 у Південному Броварді.

За словами начальника пожежної охорони Майкла Кейна, пілот мав рану на нозі. Він розказав, що 911 отримала дзвінок із льотної школи, де базувався літак, і на місце відправили екіпажі на аероглісерах. Але вони зрозуміли, що для порятунку пілота їм потрібний витяг. Саме тоді було викликано пожежно-рятувальну службу.

Коли прибув вертоліт пожежно-рятувальної служби, чоловіка підняли з крила літака. Його привʼязали і підняли до гелікоптера.

Потім його перевезли до лікарні, де він залишився проходити курс лікування. Як відомо, наразі триває розслідування.

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