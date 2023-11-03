У Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.
Про це повідомило видання «CBS Miami».
Чоловік був єдиною людиною на борту одномоторного літака Cessna Skyhawk 172M, коли, за його словами, він упав о 4-й годині ранку біля узбережжя.
Літак був зареєстрований у льотній школі Гомстеда. Згідно з відстеженням рейсів, літак залишив місце біля озера Окічобі і попрямував на південь, перш ніж зіткнувся з проблемою недалеко від шосе I-75 у Південному Броварді.
За словами начальника пожежної охорони Майкла Кейна, пілот мав рану на нозі. Він розказав, що 911 отримала дзвінок із льотної школи, де базувався літак, і на місце відправили екіпажі на аероглісерах. Але вони зрозуміли, що для порятунку пілота їм потрібний витяг. Саме тоді було викликано пожежно-рятувальну службу.
Коли прибув вертоліт пожежно-рятувальної служби, чоловіка підняли з крила літака. Його привʼязали і підняли до гелікоптера.
Потім його перевезли до лікарні, де він залишився проходити курс лікування. Як відомо, наразі триває розслідування.
Нагадаємо, модель українського літака Ан-225 «Мрія» додадуть у гру Microsoft Flight Simulator, де гравці зможуть відчути себе його пілотом.
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У Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.
Про це повідомило видання «CBS Miami».
Чоловік був єдиною людиною на борту одномоторного літака Cessna Skyhawk 172M, коли, за його словами, він упав о 4-й годині ранку біля узбережжя.
Літак був зареєстрований у льотній школі Гомстеда. Згідно з відстеженням рейсів, літак залишив місце біля озера Окічобі і попрямував на південь, перш ніж зіткнувся з проблемою недалеко від шосе I-75 у Південному Броварді.
За словами начальника пожежної охорони Майкла Кейна, пілот мав рану на нозі. Він розказав, що 911 отримала дзвінок із льотної школи, де базувався літак, і на місце відправили екіпажі на аероглісерах. Але вони зрозуміли, що для порятунку пілота їм потрібний витяг. Саме тоді було викликано пожежно-рятувальну службу.
Коли прибув вертоліт пожежно-рятувальної служби, чоловіка підняли з крила літака. Його привʼязали і підняли до гелікоптера.
Потім його перевезли до лікарні, де він залишився проходити курс лікування. Як відомо, наразі триває розслідування.
Нагадаємо, модель українського літака Ан-225 «Мрія» додадуть у гру Microsoft Flight Simulator, де гравці зможуть відчути себе його пілотом.