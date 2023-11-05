Вночі 5 листопада росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Вчора, 4 листопада, о 19:19 та сьогодні вночі о 01:45, 01:52 та 02:10 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися на узбережжі та акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

При цьому додається, що також напередодні ворог о 08:02 та 11:32 завдав артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що вчора, 3 листопада, о 15:16 та сьогодні, 4 листопада, о 00:36 фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.