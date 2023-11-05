Керченський суднобудівний завод «Залив», 29 серпня 2014 року

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі.

Про це він написав у своєму Teltgram-каналі.

Нагадаємо, що увечері 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі. Тожі Військові не повідомляли про ураження військових кораблів РФ, які могли перебувати на ремонті у доках заводу.

Сьогодні вранці Микола Олещук підтвердив знищення одного з російських кораблів.

«Вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу «Залив» у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ — носій крилатих ракет «Калібр», — написав він.

Нагадаємо, що 11 жовтня Сторожовий корабель російського Чорноморського флоту «Павел Державин» отримав пошкодження у Чорному морі біля окупованого Севастополя.