Увечері 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі.

Як повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, ударів було завдано по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив».

Військові не повідомляють про ураження військових кораблів РФ, які могли перебувати на ремонті у доках заводу.

Однак інтернет-пабліки окупантів, поширюють інформацію, що «прямо в доках» був пошкоджений корабель проєкту 22800. Ці повідомлення можуть бути навмисною дезінформацією.

Сьогодні повідомлялось, що в Криму оголошували повітряну тривогу, окупанти заявляють, що влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.