Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська вночі захопили опорний пункт ХАМАС та завдали ударів по 450 об'єктах, що належать терористичному угрупованню, в рамках продовження наземного наступу Ізраїлю в Секторі Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що опорний пункт включав спостережні пости, тренувальні майданчики й підземні тунелі.

За даними ЦАХАЛу, кілька бойовиків ХАМАС були вбиті, коли війська захопили цей об'єкт.

Крім того, ще кількох польових командирів ХАМАСу убили в інших боях.

Також повідомляється, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАСу в Секторі Гази за минулу добу, включаючи тунелі, військові об'єкти, спостережні пункти і позиції запуску протитанкових керованих ракет.

У результаті одного з авіаударів убили керівника спецоперацій ХАМАСу Джамаля Мусу.

ВМС Армії оборони Ізраїлю також завдали ударів по об'єктах ХАМАСу, включаючи командні центри, додаткові позиції запуску протитанкових керованих ракет і спостережні пункти.

Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.

У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.

В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».