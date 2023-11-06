Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в Києві обвинувачені виконали свідомо злочинний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

Відомо, що вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників.

Обвинуваченим інкриміновано незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, перевищення службових повноважень, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї.

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни – агресора та набуттям ними громадянства РФ, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині судитимуть командира взводу однієї з військових частин Військово-морських сил ЗСУ, який погрожував підлеглим та вимагав гроші за одноденне звільнення. Зокрема, у вересні він ударив свого підлеглого, щоб показати перевагу.

Нагадаємо, що на Миколаївщині заочно судитимуть командира та двох військовослужбовців «ДНР», які катували мирних жителів на окупованих територіях області.