Чоловік, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову заявив, що попереджав про справжність гранат.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар’яна Рева. Прізвища згаданого чоловіка не розголошують.

За її словами, коли Геннадій Частяков тримав гранату в руках, ймовірно, не вірив, що вона бойова.

«Особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, зізналася. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий в цю інформацію», — розповіла Мар’яна Рева.

Нагадаємо, що в кабінеті людини, яка подарувала гранати, вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають слідчі дії.

«Під час першочергових слідчих дій встановлено, що це дійсно було необережне поводження з боєприпасом, і всі зібрані докази, свідчення вказують на те, що це був нещасний випадок. Наразі триває досудове розслідування, проводиться надалі опитування осіб, збирається уся необхідна доказова база. Вилучені боєприпаси», — зазначила речниця МВС.

Раніше повідомлялося, що вчора в Київській області вибухнула граната, внаслідок чого у свій день народження загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадій Частяков. У МВС повідомили, що спершу до рук боєприпас взяв син загиблого та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.