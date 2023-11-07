СБУ викрила у Вінниці діяльність кримінального угруповання, яке займалося рекетом серед підприємців; до складу банди входив депутат Вінницької районної ради з забороненої партії «ОПЗЖ».
Про це повідомляє Служба безпеки України.
«У результаті комплексних заходів у Вінниці нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось «підім’яти» під себе аграрний бізнес у регіоні. Серед затриманих — депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії «ОПЗЖ», та двоє його спільників — працівників Муніципальної варти міськради», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ватажком банди був місцевий кримінальний авторитет, її члени займалися рекетом серед підприємців. Вони вимагали з потерпілих сплачувати регулярну «данину», а у разі відмови погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.
Зокрема, службовці СБУ задокументували факт «вибивання» 9 тисяч доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії. Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг».
Усіх учасників банди затримали в обласному центрі. Під час обшуків у помешканні депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, у його спільників — готівку та чорнові записи «боржників».
Усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє з них, включно з депутатом, перебувають під вартою.
Триває розслідування, у межах якого перевіряється причетність банди до скоєння інших злочинів на території області. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку року Служба безпеки України затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.
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СБУ викрила у Вінниці діяльність кримінального угруповання, яке займалося рекетом серед підприємців; до складу банди входив депутат Вінницької районної ради з забороненої партії «ОПЗЖ».
Про це повідомляє Служба безпеки України.
«У результаті комплексних заходів у Вінниці нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось «підім’яти» під себе аграрний бізнес у регіоні. Серед затриманих — депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії «ОПЗЖ», та двоє його спільників — працівників Муніципальної варти міськради», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ватажком банди був місцевий кримінальний авторитет, її члени займалися рекетом серед підприємців. Вони вимагали з потерпілих сплачувати регулярну «данину», а у разі відмови погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.
Зокрема, службовці СБУ задокументували факт «вибивання» 9 тисяч доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії. Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг».
Усіх учасників банди затримали в обласному центрі. Під час обшуків у помешканні депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, у його спільників — готівку та чорнові записи «боржників».
Усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє з них, включно з депутатом, перебувають під вартою.
Триває розслідування, у межах якого перевіряється причетність банди до скоєння інших злочинів на території області. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку року Служба безпеки України затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.