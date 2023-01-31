Служба безопасности Украины задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

С октября 2022 злоумышленник собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны Украины в Бахмутском районе.

Также он передавал оккупантам координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий для наведения ракетных ударов. После российских обстрелов агент фиксировал их последствия и готовил «отчет» для корректировки повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали предателя, когда он в очередной раз пытался передать россиянам закрытую информацию.

По данным следствия, депутата завербовали представители российской военной разведки через чат одного из прокремлевских телеграмм-каналов. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. Следователи СБУ сообщили депутату Северского горсовета о подозрении. Его будут содержать под стражей.

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили и задержали местного жителя Снигиревки, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом.