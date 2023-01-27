Сотрудники СБУ разоблачили и задержали местного жителя Снигиревка, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Во время временного захвата города коллаборант сотрудничал с оккупантами и занимал должность так называемого «главного бухгалтера» в незаконно созданном коммунальном предприятии «Снигиревское благоустройство».

Находясь на должности, он заведовал финансами. В частности, готовил финансовые отчеты, начислял заработную плату и занимался планированием деятельности предприятия.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время коллаборант задержан и сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению коллаборанта проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, житель Снигиревки, добровольно возглавивший так называемое «муниципальное унитарное предприятие «Снигиревское благоустройство», заочно уведомлен о подозрении.