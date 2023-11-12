Унаслідок погіршення погодних умов станом на вечір неділі знеструмлено 210 населених пунктів у 8 областях України.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 19:00 рятувальники 47 разів залучалися для ліквідації наслідків негоди в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій, Чернігівській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях.

Понад 200 рятувальників і 50 одиниць техніки ДСНС протягом доби розпиляли і прибрали 47 повалених дерев, відбуксирували 6 транспортних засобів, відкачали 1 тисячу 835 кубометрів води.

Нагадаємо, в липні в Миколаєві вирувала непогода — містом пройшла сильна злива, через яку затопило дороги.