Сьогодні, 13 листопада СБУ вручили підозру нардепу Олександру Дубінському. Його звинувачують у роботі на користь російських спецслужб.
Про це повідомили Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України.
За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил РФ.
Основним завданням організації було розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати її на міжнародній арені. Фінансування організації сягало понад 10 мільйонів доларів.
Правоохоронці задокументували, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема, писав про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.
Окрім нардепа Олександра Дубінського, до організації входив екснардеп Андрій Деркач, який наразі за кордоном, та колишній прокурор Костянтин Кулик з позивним «Птичка», що теж поза межами України. Костянтину Кулику закидають публічні «обґрунтування» фейків на користь кремля.
Підривну діяльність організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який відбуває покарання за держану зраду.
Генеральний прокурор України повідомив Олександру Дубінському про підозру за двома статтями ККУ:
Варто додати, що за цими статтями також повідомили про підозру Алєксєєву, Савіну, Деркачу і Кулику. Усім загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.
7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.
9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».
10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.
У коментарі у коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.
Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».
Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.
1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».
Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
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Сьогодні, 13 листопада СБУ вручили підозру нардепу Олександру Дубінському. Його звинувачують у роботі на користь російських спецслужб.
Про це повідомили Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України.
За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил РФ.
Основним завданням організації було розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати її на міжнародній арені. Фінансування організації сягало понад 10 мільйонів доларів.
Правоохоронці задокументували, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема, писав про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.
Окрім нардепа Олександра Дубінського, до організації входив екснардеп Андрій Деркач, який наразі за кордоном, та колишній прокурор Костянтин Кулик з позивним «Птичка», що теж поза межами України. Костянтину Кулику закидають публічні «обґрунтування» фейків на користь кремля.
Підривну діяльність організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який відбуває покарання за держану зраду.
Генеральний прокурор України повідомив Олександру Дубінському про підозру за двома статтями ККУ:
Варто додати, що за цими статтями також повідомили про підозру Алєксєєву, Савіну, Деркачу і Кулику. Усім загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.
7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.
9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».
10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.
У коментарі у коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.
Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».
Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.
1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».
Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.