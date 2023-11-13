Сьогодні, 13 листопада СБУ вручили підозру нардепу Олександру Дубінському. Його звинувачують у роботі на користь російських спецслужб.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил РФ.

Основним завданням організації було розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати її на міжнародній арені. Фінансування організації сягало понад 10 мільйонів доларів.

Правоохоронці задокументували, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України, зокрема, писав про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Окрім нардепа Олександра Дубінського, до організації входив екснардеп Андрій Деркач, який наразі за кордоном, та колишній прокурор Костянтин Кулик з позивним «Птичка», що теж поза межами України. Костянтину Кулику закидають публічні «обґрунтування» фейків на користь кремля.

Підривну діяльність організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який відбуває покарання за держану зраду.

Генеральний прокурор України повідомив Олександру Дубінському про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Варто додати, що за цими статтями також повідомили про підозру Алєксєєву, Савіну, Деркачу і Кулику. Усім загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

У коментарі у коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.

Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».

Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.

1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».

Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.