У ніч на вівторок, 14 листопада, російські війська атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити 7 із 9 ворожих БпЛА.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запустили 9 ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї РФ.
Балістичну ракету «Іскандер-М» було випущено з району Джанкой у Криму, а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 7 «шахедів».
Раніше повідомлялося, що вчора, 13 листопада, ракетного удару зазнало село Рибаківка Коблівської громади.
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У ніч на вівторок, 14 листопада, російські війська атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити 7 із 9 ворожих БпЛА.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запустили 9 ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї РФ.
Балістичну ракету «Іскандер-М» було випущено з району Джанкой у Криму, а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 7 «шахедів».
Раніше повідомлялося, що вчора, 13 листопада, ракетного удару зазнало село Рибаківка Коблівської громади.