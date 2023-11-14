У ніч на вівторок, 14 листопада, російські війська атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити 7 із 9 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запустили 9 ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї РФ.

Балістичну ракету «Іскандер-М» було випущено з району Джанкой у Криму, а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 7 «шахедів».

Раніше повідомлялося, що вчора, 13 листопада, ракетного удару зазнало село Рибаківка Коблівської громади.