У Снігурівці Баштанського району, що на Миколаївщині двоє 16-річних хлопців побили 28-річного місцевого мешканця, відібрали у нього гаманець із грошима і документами та мобільний телефон.

За скоєне їм загрожує до десяти років увʼязнення, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 12 листопада до відділення поліції Баштанського райвідділу надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що напередодні вночі двоє невідомих із застосуванням фізичного насильства вкрали у нього гаманець з особистими документами та мобільним телефоном.

Правоохоронці встановили особи грабіжників та затримали їх. Ними виявились двоє 16-річних місцевих мешканців.

За даними слідства, в нічний час 11 листопада біля одного із супермаркетів Снігурівки між неповнолітніми і заявником виник конфлікт, який переріс у бійку. З місця події заявник втікав, однак неповнолітні нападники наздогнали його та, застосувавши фізичну силу, відібрали речі та зникли.

Наразі зловмисникам повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Найближчим часом суд обиратиме нападникам запобіжний захід.

Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області чоловік відібрав телефон у підлітка. Поліцейські затримали грабіжника. Йому загрожує 10 років за ґратами.