Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-ій ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців.

Він також доручив Генштабу перевірити дотримання заходів безпеки у підрозділах.

«Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так, там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів», — зауважив Рустем Умєров.

Як відомо, в цей час у небі зафіксували російський безпілотник-розвідник. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». Але на місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було.

«Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання», — зазначив очільник Міноборони.

Також він повідомив, що доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

«Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», — написав Рустем Умєров.

Нагадаємо, закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян неподалік від лінії фронту 3 листопада.