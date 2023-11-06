Закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Про це повідомили у 128 ОГШБ.

«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади... Загинули кращі наші бійці... Обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі», — зазначили у бригаді.

Наразі проводиться «ретельна перевірка усіх обставин трагедії».

«До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію», − додали у 128-й ОГШБ.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що удар було завдано під час урочистостей, коли бійців бригади вишикували для вручення відзнак.

Увечері 5 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.