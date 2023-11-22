Російські інформагентства повідомили про загибель акторки Поліни Меньших внаслідок удару, завданого Збройними силами України в районі села Кумачове на Донеччині.

Там відбувався концерт для російських військових на день ракетних військ, пише «ВВС Україна».

ЗСУ фактично визнають атаку і вказують, що під час цього удару знищили 25 російських морпіхів та ще сотню поранили.

Неофіційно в українській армії назвали цей обстріл «ударом відплати» за російський ракетний удар по 128 окремій гірничо-штурмовій бригаді Збройних сил України під час церемонії нагородження 3 листопада. Тоді вбили 19 українських військових.

Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому, імовірно, зафіксований момент удару.

«Кліп короткий, але змістовний! Відплата наздожене всю рашистську нечи...», — написали сухопутники.

У розмові з ВВС Україна представник сухопутних військ підтвердив завдання удару і обставини, про які пишуть у ЗМІ.

«Виступ був вибуховий», — додав співрозмовник.

Інцидент з обстрілом на Донеччині стався ще в неділю, 19 листопада, але офіційна інформація про обставини події почала з’являтися в РФ лише зараз. При цьому російські ЗМІ нічого не повідомляють про загибель бійців, говорячи лише про загиблу акторку.

«З величезним болем повідомляємо, що Поліна Меньших, відома як постановниця однієї з версій «Останнього Випробування» («Леге Артіс»), загинула... під час виступі на Донбасі внаслідок обстрілу», — цитує російське державне інформагентство «РИА Новости» повідомлення театру-студії «Портал», у якому працювала акторка.

За інформацією російських телеграм-каналів, Меньших приїхала на окуповану територію України, щоб «показати бійцям свою нову казкову постановку» до святкування дня ракетних військ та артилерії Росії.

Як передає російське медіа ТАСС, з посиланням на джерела в російських оперативних службах, ЗСУ завдали удару зі своїх позицій, розташованих у районі Єлизаветівки, з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Українська сторона у своїх повідомленнях акторку не згадує, але судячи з усього, йдеться про одну й ту саму подію. На відео від Сухопутних військ саме початок її концерту, який закінчується ударом.

Як заявив командир підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра» 59-ї бригади Збройних сил України Роберт Бровді, українські війська завдали удару по 810-й російській бригаді морської піхоти 19 листопада, коли її військовослужбовцям вручали медалі в рамках святкування Дня ракетних військ.

«810-а, вам боляче, ми це точно знаємо. Це було за наших дітей. За Закарпатську окрему гірничо-штурмову бригаду. Уважно слідкуйте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного (військового, — прим.) госпіталю імені Бурденка (у Москві, — прим.)», — написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Роберт Бровді сам родом із Закарпаття і цей регіон для нього дуже близький.

За даними російських провоєнних телеграм-каналів, це сталося на концертному майданчику в районі села Кумачове Старобешівського району, розташованого за 30 км від Донецька.

Офіційно Генштаб ЗСУ поки що не коментували заяви про удар саме по 810-й бригаді російської морської піхоти.

У зведенні генерального штабу ЗСУ за неділю лише лаконічно повідомили, що сили оборони за добу завдали двох ударів по районах зосередження особового складу супротивника. «Підрозділи ракетних військ вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів супротивника», — йдеться у зведенні.

3 листопада на Запоріжжі росіяни вдарили по особовому складу 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади. За даними військових, бійців зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок атаки постраждали військові й цивільні, зокрема — загинули 19 бійців 128-ї ОГШБ та двоє цивільних. Наразі у цій справі триває слідство.

Увечері 5 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.