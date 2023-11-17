У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що безпілотники окупанти запускали з напрямку Приморсько-Ахтарська (РФ). До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
У результаті бойової роботи вдалося знищити 9 ударних безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.
Інформації про постраждалих або руйнування поки не надходило.
Орім того, росіяни застосували кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо, минулося без втрат.
Нагадаємо, що нещодавно у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».
У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що безпілотники окупанти запускали з напрямку Приморсько-Ахтарська (РФ). До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
У результаті бойової роботи вдалося знищити 9 ударних безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.
Інформації про постраждалих або руйнування поки не надходило.
Орім того, росіяни застосували кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо, минулося без втрат.
Нагадаємо, що нещодавно у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».