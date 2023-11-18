На журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача напали біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області.

Це сталося в пʼятницю, 17 листопада, близько 23:20, коли журналісти проводили зйомку біля ресторану. За словами Ткача, там помітили, зокрема, колишніх високопосадовців з Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

— Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені, — зазначив Михайло Ткач.

В Національній поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо, що у 2020 році журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач повідомив про можливе прослуховування його будинку, адже вночі 12 вересня почув шум на горищі над його квартирою, який опечатали в рамках кримінальної справи.