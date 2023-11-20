Внаслідок вибуху гранати у квартирі у Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Загинуло двоє людей, є поранений.

Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що ввечері 19 листопада до поліціянтів звернувся громадянин із повідомленням про те, що в сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події прибули правоохоронці та лікарі.

За попередніми даними поліції, внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, зазнав поранення, його госпіталізували лікарі.

На місці продовжують працювати профільні служби. Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію, додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Київській області вибухнула граната, внаслідок чого загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — Геннадій Частяков.