У Чорному морі, поблизу узбережжя Туреччини, через шторм затонуло вантажне судно.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє Anadolu.

За його словами, зв’язок із суховантажним судном під турецьким прапором Kafkametler було втрачено в районі міста Караденіз Ереглі, що в провінції Зонгулдак, після того, як воно вийшло з порту.

Міністр сказав, що судно прямувало в Ізмір, але через несприятливі погодні та морські умови затонуло, коли дрейфувало та врізалося у хвилеріз. Досі не встановлено контакт із 12 турецькими членами екіпажу. Він додав, що пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно, коли покращаться погодні умови.

Раніше турецький телеканал TRT Haber повідомляв, що Kafkametler прямувало з Росії.

Також очільник турецького МВС розповів, що вантажне судно під прапором Камеруну Pallada, яке опівдні 19 листопада пришвартувалося в порту Ереглі, сіло на мілину. 13 членів екіпажу судна врятували.

Раніше повідомлялося, що вантажне судно під прапором Туреччини натрапило на міну 5 жовтня у Чорному морі біля узбережжя Румунії та зазнало незначних пошкоджень.

20 вересня повідомлялося, що вантажне судно Seama, зареєстроване в Того, підірвалося на морській міні в Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від румунського узбережжя.