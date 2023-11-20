Окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей вербують інформаторів серед місцевих безробітних.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Як стало відомо від джерел у підпіллі, ворог вже створив цілу мережу інформаторів на тимчасово окупованих територіях.

Завербовані зрадники, переважно з-поміж місцевих безробітних, повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію, та про колишніх учасників АТО/ООС. Також зрадники збирають інформацію про мешканців ТОТ, родичі та друзі яких зараз воюють в Силах Оборони України.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги. Психологи мають завдання збирати інформацію про нелояльних мешканців під час сеансів.